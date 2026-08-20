Сегодня для Ситоры Фармоновой особенный день: искренние признания в день рождения!
Сегодня для актрисы Ситоры Фармоновой особенный день. Артистка, отмечающая день рождения, на этот раз предпочла не поздравлениям выразить благодарность людям, подарившим ей жизнь.
Актриса поделилась искренними мыслями на своей странице в социальной сети по случаю дня рождения. В первую очередь она обратилась к родителям.
«Мамочка и папочка, спасибо за мою жизнь».
Фармонова подчеркнула, что благодарна родителям за их любовь, заботу и поддержку. По словам актрисы, с годами человек всё глубже понимает, насколько бесценен дар жизни.
Ситора Фармонова написала, что родители подарили ей не только жизнь, но и возможность познавать мир, любить, мечтать, ошибаться и становиться сильнее после ошибок.
Искреннее обращение актрисы в день рождения привлекло внимание поклонников.
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