Лиил Хуррамов женится: началась подготовка к свадьбе

·35·Культура
Лиил Хуррамов женится: началась подготовка к свадьбе

Блогер, вайнер и певец Лиил Хуррамов порадовал поклонников радостной новостью. Он сообщил на своей странице в Instagram, что вскоре состоится его свадьба, и поделился с подписчиками кадрами этого волнительного процесса.

Блогер опубликовал на своей странице видео, на котором вместе с девушкой по имени Лера выбирает свадебное платье. На видео видно, как пара активно готовится к свадебной церемонии.

Эта новость вызвала большой интерес среди поклонников Лиила Хуррамова. Подписчики желают паре счастья и поздравляют их со свадьбой в комментариях.

Пока дата свадьбы неизвестна. Остаётся ждать, что вскоре появятся и яркие кадры со свадьбы Лиила Хуррамова и Леры.

Какие песни Лиила Хуррамова вы знаете? Оставляйте свои мнения в комментариях.

Лиил ХуррамовInstagramЛера
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