Глава Nubia высказался о новом смартфоне Apple

·40·Технологии
Глава Nubia высказался о новом смартфоне Apple

Компания Apple представила свой первый складной телефон, и эта новинка вызвала жаркие дискуссии в мире технологий. Одной из главных особенностей устройства под названием iPhone Дуо стала специальная камера, расположенная под экраном. В то время как это решение получает широкое признание на рынке, представители компании-конкурента поделились своим мнением по этому поводу. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, вице-президент корпорации ZTE и генеральный директор по флагманским продуктам бренда Nubia Чжан Лэй опубликовал специальную статью о дизайне подэкранной камеры в модели iPhone Дуо. Он подчеркнул, что внедрение этой технологии компанией Apple заслуживает похвалы и еще раз доказывает правильность пути, выбранного ZTE семь лет назад.

Технологическое развитие и плотность пикселей

В то же время глава Nubia отметил, что современные устройства опережают продукт Apple в реализации данной технологии. По его словам, на цветном дисплее iPhone Дуо в выключенном состоянии подэкранная камера остается заметной. Эксперт сравнил это с моделью Аксон 30, выпущенной в 2020 году, напомнив, что плотность пикселей цветной части экрана тогда составляла не 400 ППИ, а 200 ППИ.

В настоящее время модель Nubia З80 Ultra довела этот показатель до уровня 400 ППИ. В результате в современных флагманах Nubia заметить подэкранную камеру практически невозможно.

Другие аспекты iPhone Дуо

После того как устройство впервые попало в руки пользователей, выявились и некоторые его недостатки. В частности, судя по первым снимкам, на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране телефона отчетливо видна складка. Это означает, что над технологией складных экранов еще предстоит много работать.

Тем не менее интернет-пользователи и обозреватели положительно оценивают привлекательные и плавные экранные анимации в интерфейсе нового устройства. Apple, как всегда, уделила особое внимание гармонии программного обеспечения и визуального дизайна.

Эти дискуссии свидетельствуют о том, что конкуренция на рынке складных смартфонов и в сегменте подэкранных камер будет только усиливаться. Каждый производитель стремится совершенствовать свои решения и предоставить пользователям максимально качественный дизайн.

NubiaAppleiPhone DuoZTEСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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