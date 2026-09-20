В Ангрене 20-летний парень находится в коме уже 45 дней из-за укола без «пробы»

Сообщается, что в Ангрене 20-летний Кувончбек Муродов потерял сознание после лечения в частной клинике и уже 45 дней находится в коме. Его близкие задаются серьезными вопросами по поводу произошедшего.

Утверждается, что 31 июля Кувончбек обратился в частную клинику Angren Medical Center из-за простуды.

После того как ему ввели капельницу без проведения «пробы», состояние парня резко ухудшилось, и он потерял сознание.

В настоящее время 20-летний молодой человек в тяжелом состоянии проходит лечение в Ангренской городской больнице.

Родители Кувончбека выразили недовольство тем, что частная клиника не оказывает достаточной материальной помощи для лечения их сына.

Однако окончательное заключение о точных причинах происшествия и связи между медицинскими процедурами и нынешним состоянием парня пока не обнародовано.