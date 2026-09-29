Женщина объяснила темный цвет кожи ребенка тем, что муж пил много кофе

·6·Мир
Женщина объяснила темный цвет кожи ребенка тем, что муж пил много кофе

В Южной Флориде произошел необычный случай после того, как 22-летняя женщина родила мальчика с темным цветом кожи. Цвет кожи новорожденного удивил ее супруга.

Сообщается, что мужчина спросил жену, почему у ребенка такой цвет кожи. Женщина в качестве причины указала то, что во время беременности муж пил много кофе. Сначала мужчина поверил объяснению жены и почувствовал себя виноватым за то, что сомневался в ней.

Отмечается, что пара в браке уже восемь месяцев. Несмотря ни на что, они продолжают жить вместе. Муж проявляет любовь и заботу к новорожденному ребенку.

Данный инцидент вызвал различные реакции в социальных сетях. При этом некоторые детали, приведенные в истории, не подтверждены независимыми надежными источниками.

Южная Флоридатемный цвет кожикофе при беременности22-летняя женщина
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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