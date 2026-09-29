Компания TCL подала в суд на Samsung Электроникс

·3·Технологии
Компания TCL подала в суд на Samsung Электроникс

Китайский технологический гигант TCL подал официальный иск против Samsung Электроникс Америка в федеральный суд США. Причиной серьезного спора, рассматриваемого в Центральном окружном суде Калифорнии, стал термин Mini LED, использованный в рекламной кампании телевизоров Samsung. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, истец утверждает, что Samsung вводит потребителей в заблуждение, некорректно позиционируя свои продукты. TCL заявляет, что корейский конкурент продает некоторые бюджетные модели как Mini LED, хотя их техническое устройство практически не отличается от обычных ЛЭД-дисплеев.

Ценовые войны и борьба за долю рынка

Основной причиной конфликта называется жесткая ценовая конкуренция. Спорные устройства Samsung продаются по более низкой цене, чем самые доступные телевизоры Mini LED от бренда TCL.

В судебных документах отмечается, что после появления этих бюджетных моделей на рынке показатели продаж Samsung в данном сегменте выросли почти в четыре раза менее чем за три месяца. Это нанесло серьезный удар по позициям TCL, которая ранее достигла значительного преимущества.

Судебные требования и дальнейшие шаги

В период с 2023 по 2025 год TCL удавалось обходить Samsung на рынке США благодаря своей ценовой политике. Однако новый маркетинговый метод конкурента кардинально изменил ситуацию, и китайский производитель начал терять свою долю.

В настоящее время TCL через суд требует от Samsung Электроникс строгого запрета на рекламу и продажу определенных спорных моделей под брендом Mini LED на территории США. Истец также требует взыскать денежную компенсацию за нанесенный материальный ущерб.

TCLSamsungMini LEDСудСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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