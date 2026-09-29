В Китае представили гуманоидного робота, способного плакать (видео)

·47·Технологии
В Китае представили гуманоидного робота, способного плакать (видео)

Китайские разработчики представили гуманоидного робота по имени Яньсинь-Кс2, способного анализировать эмоциональное состояние человека и реагировать на него соответствующим образом. Об этом сообщает хи-теч.маил.

В ходе беседы робот анализирует слова человека, тон его голоса и эмоциональное состояние. Например, если пользователь рассказывает о грустном событии, Яньсинь-Кс2 может продемонстрировать выражение лица, соответствующее сочувствию, и даже прослезиться.

Функция плача робота работает через специальную микрофлюидную систему. Механизм, встроенный в область его глаз, выделяет искусственные слезы, создавая видимость человеческого плача.

По словам разработчиков, цель робота заключается не в том, чтобы испытывать настоящие эмоции, а в том, чтобы определять эмоциональное состояние человека и давать на него адекватный ответ. В будущем планируется дальнейшее совершенствование его мимики и других эмоциональных проявлений.

Яньсинь-Кс2 был представлен китайской компанией Янкси Течнологй в апреле 2026 года. А в сентябре робот был продемонстрирован на мероприятии в Шанхае и привлек внимание своей способностью плакать.

По некоторым данным, продвинутая версия робота стоит в пределах 400–500 тысяч юаней. Это примерно равно 55–70 тысячам долларов США.

Яньсинь-X2Yanxi TechnologyШанхайАнализ эмоционального состояния
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае 75-летняя женщина потратила 450 тысяч долларов — свои сбережения за 10 лет — на салоны красотыВ Китае 75-летняя женщина потратила 450 тысяч долларов — свои сбережения за 10 лет — на салоны красоты23 сентября 15:40Фёдор Емельяненко — Умару Нурмагомедову: «Из клетки выходит только один победитель!»Фёдор Емельяненко — Умару Нурмагомедову: «Из клетки выходит только один победитель!»10 сентября 08:02Toyota следует примеру Tesla и выбирает гигакастинг для нового LexusToyota следует примеру Tesla и выбирает гигакастинг для нового Lexus30 августа 10:23Китайский врач провёл операцию на расстоянии 5 тысяч километров (видео)Китайский врач провёл операцию на расстоянии 5 тысяч километров (видео)13 августа 16:44Бывший премьер-министр Китая умер в возрасте 98 летБывший премьер-министр Китая умер в возрасте 98 лет12 августа 19:55Тайфун «Дельфин» обрушился на Китай: эвакуировано более 1 млн человекТайфун «Дельфин» обрушился на Китай: эвакуировано более 1 млн человек10 августа 08:44
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27