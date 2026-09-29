В Китае представили гуманоидного робота, способного плакать (видео)

Китайские разработчики представили гуманоидного робота по имени Яньсинь-Кс2, способного анализировать эмоциональное состояние человека и реагировать на него соответствующим образом. Об этом сообщает хи-теч.маил.

В ходе беседы робот анализирует слова человека, тон его голоса и эмоциональное состояние. Например, если пользователь рассказывает о грустном событии, Яньсинь-Кс2 может продемонстрировать выражение лица, соответствующее сочувствию, и даже прослезиться.

Функция плача робота работает через специальную микрофлюидную систему. Механизм, встроенный в область его глаз, выделяет искусственные слезы, создавая видимость человеческого плача.

По словам разработчиков, цель робота заключается не в том, чтобы испытывать настоящие эмоции, а в том, чтобы определять эмоциональное состояние человека и давать на него адекватный ответ. В будущем планируется дальнейшее совершенствование его мимики и других эмоциональных проявлений.

Яньсинь-Кс2 был представлен китайской компанией Янкси Течнологй в апреле 2026 года. А в сентябре робот был продемонстрирован на мероприятии в Шанхае и привлек внимание своей способностью плакать.

По некоторым данным, продвинутая версия робота стоит в пределах 400–500 тысяч юаней. Это примерно равно 55–70 тысячам долларов США.