Стало известно, какое имя актер Диёрбек Садуллаев дал своей дочери

В семье актера Диёрбека Садуллаева произошло радостное событие. Актер сообщил в социальных сетях, что 19 сентября у него родилась дочь.

Сообщается, что новорожденную назвали Айлин Саъдий. Диёрбек Садуллаев также поделился с поклонниками фотографиями и видеозаписями момента, когда он впервые взял дочь на руки.

Близкие и поклонники актера выражают свои теплые пожелания в связи с этим радостным событием в семье.

Желаем новорожденной Айлин Саъдий долгих лет жизни, здоровья и счастья.