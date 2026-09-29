Стало известно, какое имя актер Диёрбек Садуллаев дал своей дочери
В семье актера Диёрбека Садуллаева произошло радостное событие. Актер сообщил в социальных сетях, что 19 сентября у него родилась дочь.
Сообщается, что новорожденную назвали Айлин Саъдий. Диёрбек Садуллаев также поделился с поклонниками фотографиями и видеозаписями момента, когда он впервые взял дочь на руки.
Близкие и поклонники актера выражают свои теплые пожелания в связи с этим радостным событием в семье.
Желаем новорожденной Айлин Саъдий долгих лет жизни, здоровья и счастья.
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