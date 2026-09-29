Стало известно, какое имя актер Диёрбек Садуллаев дал своей дочери

·55·Культура
Стало известно, какое имя актер Диёрбек Садуллаев дал своей дочери

В семье актера Диёрбека Садуллаева произошло радостное событие. Актер сообщил в социальных сетях, что 19 сентября у него родилась дочь.

Сообщается, что новорожденную назвали Айлин Саъдий. Диёрбек Садуллаев также поделился с поклонниками фотографиями и видеозаписями момента, когда он впервые взял дочь на руки.

Близкие и поклонники актера выражают свои теплые пожелания в связи с этим радостным событием в семье.

Желаем новорожденной Айлин Саъдий долгих лет жизни, здоровья и счастья.

Pushti va oq sharlar bilan bezatilgan Aylin Sa'diy ismli qizaloqning bayramona banneri.
Диёрбек СадуллаевАйлин СаъдийУзбекские актеры
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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