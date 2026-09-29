Знаменитая турецкая актриса и модель Ханде Эрчел посетила Катар и порадовала поклонников

·4·Культура
Знаменитая турецкая актриса и модель Ханде Эрчел посетила Катар и порадовала поклонников

Знаменитая турецкая актриса и модель Ханде Эрчел посетила Катар. Всемирно известная звезда прибыла в город Доха для участия в проходящей в стране 22-й выставке Doha Jewelry and Watches Exhibition (DJWE 2026).

Визит актрисы в Катар вызвал большой интерес и в социальных сетях. Ханде Эрчел привлекла внимание поклонников, появившись на мероприятии в современном и элегантном наряде. Фотографии с ее образом за короткое время распространились в социальных сетях.

Ханде Эрчел считается одной из самых популярных актрис не только в Турции, но и за рубежом. Она обладает огромной аудиторией поклонников благодаря главным ролям в турецких сериалах.

Каждое появление актрисы на новом мероприятии, особенно ее наряд и стиль, неизменно привлекает внимание и активно обсуждается в соцсетях.

Ханде Эрчел22-Doha Jewelry and Watches ExhibitionDJWE 2026Доха
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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