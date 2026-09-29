В Непале гигантский оползень обрушил часть горы в реку (видео)

·6·Мир
В Непале гигантский оползень обрушил часть горы в реку (видео)

В Непале мощные оползни и наводнения привели к тяжелым последствиям. Сообщается, что из-за стихийного бедствия погибли более 20 человек. Разрушены десятки сел, расположенных в горных районах. Среди них есть и территории, которые использовались в качестве базовых лагерей для альпинистов.

Из мест происшествия в безопасные районы эвакуировано более 2 тысяч жителей. Масштабы оползня показали всю серьезность стихийного бедствия — огромные горные породы обрушились в реку Марсъянгди.

Инцидент произошел 26 августа недалеко от границы Непала и Тибета. Это событие произошло спустя месяц после того, как в регионе наблюдались сильные наводнения и сход ледников. Сообщалось, что в результате предыдущих бедствий погибло более 1,4 тысячи человек.

НепалКатастрофаСильный оползеньРека Марсъянгди
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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