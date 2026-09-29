Рекорд в Ташкентском метро: перевезено более 1,2 миллиона пассажиров

28 сентября в Ташкентском метрополитене был зафиксирован исторический результат. В этот день услугами столичного метро воспользовались 1 миллион 200 тысяч 124 пассажира. Этот показатель был зарегистрирован как новый рекорд в истории метрополитена.

В целях празднования важного результата администрация метро особо отметила 1-миллион-200-тысячного пассажира. Пассажиру, на которого пришелся рекордный показатель, был вручен памятный подарок.

Также ему была предоставлена специальная транспортная карта, дающая право бесплатного пользования общественным транспортом в течение одного года.

Как отмечается, использование услуг метро более чем 1,2 миллиона пассажиров за один день свидетельствует о высокой значимости метрополитена в системе общественного транспорта столицы.