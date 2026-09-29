SpaceX показала новые кадры ракеты Falcon Heavy

·33·Технологии
SpaceX показала новые кадры ракеты Falcon Heavy

Компания SpaceX, известная своей высокой надежностью в аэрокосмической отрасли, опубликовала уникальные кадры сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, снятые с близкого расстояния. По данным иксбт.ком, эти видео и фотографии наглядно демонстрируют масштаб гигантской конструкции, находящейся в ангаре исторического стартового комплекса ЛК-39А в Космическом центре имени Кеннеди. Об этом сообщает Иксбт.ком .

На опубликованных материалах отчетливо видны 27 двигателей Merlin, установленных на корпусе ракеты, состоящей из трех объединенных ступеней Falcon 9. Для специалистов и энтузиастов космических технологий эти кадры предоставили возможность детально рассмотреть устройство одного из самых мощных образцов современного ракетостроения.

История безупречных полетов

Falcon Heavy примечательна не только своей огромной мощностью, но и безупречной статистикой, что является редкостью для космической индустрии. С момента своего первого дебютного полета в 2018 году эта ракета на практике полностью доказывает свою надежность.

Согласно данным источника, по состоянию на сентябрь 2026 года сверхтяжелая ракета-носитель успешно выполнила в общей сложности 13 орбитальных миссий. Примечательно, что все полеты завершились со 100-процентным результатом.

Новые рубежи и планы на будущее

Данный показатель свидетельствует о высоком потенциале инженеров SpaceX. За все время выполненных полетов не было зафиксировано ни одной аварии, и в процессе вывода полезной нагрузки на орбиту не возникло никаких чрезвычайных ситуаций.

Последний успешный полет Falcon Heavy состоялся 30 августа текущего года. В ходе этой миссии новейший космический телескоп NASA Нанкй Граке Роман Спаке Телескопе был успешно выведен на орбиту.

Планы компании на ближайшее будущее также остаются амбициозными. Согласно сообщениям, следующий полет ракеты Falcon Heavy запланирован на 2 октября текущего года, он предназначен для выполнения секретной миссии НРОЛ-97.

SpaceXFalcon HeavyКосмосРакетаNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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