Хавьер Тебас выступил с резким заявлением по делу Манчестер Сити

·5·Спорт
Хавьер Тебас выступил с резким заявлением по делу Манчестер Сити

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил свою жесткую позицию относительно финансовых нарушений, вменяемых клубу Манчестер Сити. По его словам, будущее и целостность европейского футбола напрямую зависят от соблюдения равных правил для всех участников. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Опираясь на данные издания The Athletic, ранее распространялись сообщения о том, что независимая комиссия признала обоснованными почти все из 115 финансовых обвинений, выдвинутых против «горожан». Данная ситуация вызвала большой интерес у всей футбольной общественности, в частности, у руководителей европейских чемпионатов.

Финансовый контроль и экономическая стабильность

Комментируя ситуацию, Хавьер Тебас на своей странице в социальной сети еще раз напомнил о своей многолетней позиции. Он подчеркнул, что экономическая стабильность и финансовый контроль — это не просто бюрократия или прихоть, а жизненная необходимость для выживания спорта.

По мнению Тебаса, конкурентоспособность клубов должна основываться не только на огромных финансовых ресурсах, стоящих за ними, но и на эффективном управлении и строгом соблюдении общих правил. Глава Ла Лиги добавил, что защита этой позиции принесла ему немало критики, однако он остается верен своим взглядам.

Ответ клуба и предыдущие скандалы

В свою очередь, Манчестер Сити заявил, что юридические процессы все еще продолжаются, однако воздержался от прямого опровержения распространившихся сообщений. Английская Премьер-лига назвала ситуацию «частным и конфиденциальным процессом», отказавшись от комментариев на данный момент.

Напомним, что Манчестер Сити и ранее сталкивался с подобными серьезными нарушениями. В 2020 году клуб сумел отменить через Спортивный арбитражный суд (КАС) двухлетнее отстранение от европейских соревнований, наложенное УЕФА. В то время Хавьер Тебас также подверг резкой критике решение КАС, подчеркнув, что оно нанесло серьезный ущерб репутации системы экономического контроля европейского футбола.

Ла ЛигаМанчестер СитиХавьер ТебасПремьер-лигаФинансовый фэйр-плей
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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