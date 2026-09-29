Чемпионы вернулись: в Ташкенте шахматистов торжественно встретили сотни болельщиков

Члены национальной сборной Узбекистана по шахматам, завоевавшая абсолютное первенство на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде, были торжественно встречены в Ташкенте.

В столичном вокзале «Северный» чемпионов встретили сотни болельщиков, молодежь, любители шахмат, представители СМИ и широкой общественности. Несмотря на то, что мероприятие проходило в ночное время, на вокзал собралось множество граждан, чтобы поздравить спортсменов.

В ходе торжества в центре внимания находились чемпионский кубок и флаг Узбекистана. Болельщики встретили членов национальной сборной овациями и достойно отметили их исторический результат.

Было отмечено, что эта победа стала одним из важнейших результатов для узбекских шахмат. Ожидается, что достижения членов сборной послужат дальнейшему росту интереса к шахматам в стране.