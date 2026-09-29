Чемпионы вернулись: в Ташкенте шахматистов торжественно встретили сотни болельщиков

·13·Спорт
Чемпионы вернулись: в Ташкенте шахматистов торжественно встретили сотни болельщиков

Члены национальной сборной Узбекистана по шахматам, завоевавшая абсолютное первенство на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде, были торжественно встречены в Ташкенте.

В столичном вокзале «Северный» чемпионов встретили сотни болельщиков, молодежь, любители шахмат, представители СМИ и широкой общественности. Несмотря на то, что мероприятие проходило в ночное время, на вокзал собралось множество граждан, чтобы поздравить спортсменов.

В ходе торжества в центре внимания находились чемпионский кубок и флаг Узбекистана. Болельщики встретили членов национальной сборной овациями и достойно отметили их исторический результат.

Было отмечено, что эта победа стала одним из важнейших результатов для узбекских шахмат. Ожидается, что достижения членов сборной послужат дальнейшему росту интереса к шахматам в стране.

Национальная сборная Узбекистана по шахматам46-я Всемирная шахматная олимпиадаТашкентСеверный вокзал
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены призовые матча за мировую корону между Синдаровым и Гукешем — сколько получит победитель?Объявлены призовые матча за мировую корону между Синдаровым и Гукешем — сколько получит победитель?16 сентября 16:00В Узбекистане кардинально изменилась система поощрения шахматистов — историческое решение!В Узбекистане кардинально изменилась система поощрения шахматистов — историческое решение!23 сентября 14:08ЧМ-2026 установил исторический рекорд: 6,8 млн болельщиков на трибунахЧМ-2026 установил исторический рекорд: 6,8 млн болельщиков на трибунах20 июля 16:07В Мадриде 2 миллиона болельщиков отпраздновали чемпионство ИспанииВ Мадриде 2 миллиона болельщиков отпраздновали чемпионство Испании21 июля 18:31Шомуродов позвонил оскорбившему его болельщику: «Ой, брат, я в шоке...»Шомуродов позвонил оскорбившему его болельщику: «Ой, брат, я в шоке...»20 июля 11:30Жавохир Синдаров: признание главы государства — сильная мотивацияЖавохир Синдаров: признание главы государства — сильная мотивация5 мая 08:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»