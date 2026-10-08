Как узбекская гастрономия была представлена в рамках саммита СНГ?

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе сглавами делегаций стран Содружества Независимых Государств (СНГ) посетил международный фестиваль национальных блюд, организованный в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Это мероприятие, прошедшее на берегу Каспийского моря, стало ярким примером укрепления культурно-гуманитарных связей в рамках саммита.

На международной гастрономической площадке были широко представлены самобытные кулинарные традиции и традиции гостеприимства в общей сложности девяти стран — Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

Узбекский стенд: от шивит оша до тандырных лепешек

Организованная на фестивале национальная экспозиция Узбекистана привлекла особое внимание всех участников и глав государств своим богатым меню и процессом приготовления вживую:

Региональные хлебобулочные и мучные изделия: На стенде были представлены виды хлеба, характерные для различных регионов нашей республики, традиционные сладости, отборная кондитерская продукция и сухофрукты;

Мастер-классы в прямом эфире: Искусные повара на глазах у гостей продемонстрировали процесс выпечки лепешек в тандыре, лепку нескольких видов самсы, а также приготовление уникальных блюд Хорезмского оазиса — шивит оша и тухумбарака;

Торжество узбекского плова: Различные региональные рецепты национального плова, являющегося главным блюдом нашей кухни, превратились в настоящий гастрономический праздник для иностранных делегаций.

Гармония народного прикладного искусства и национальных мотивов

Узбекский уголок выделялся не только блюдами, но и богатым культурным наследием и образцами национального ремесленничества:

Дыхание исторических центров: На выставку были вынесены изделия риштанской керамики, бухарской золотошвейной моды, маргиланского шелководства и самаркандских ремесленных традиций;

Метод предков: Мастера подробно объяснили древние секреты создания своей продукции и технологии традиционной обработки;

Фольклорная атмосфера: Мелодии национальных инструментов, завораживающие танцы и народные песни придали фестивальной площадке поистине праздничный дух.

Главы делегаций, подробно ознакомившись со стендом Узбекистана, также осмотрели национальные экспозиции других братских государств, участвующих в фестивале, и подчеркнули важность дальнейшего углубления культурного диалога между народами.