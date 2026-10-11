Сардор Мамадалиев встретил 41-летие! (видео)

·64·Культура
Сардор Мамадалиев встретил 41-летие! (видео)

Певец Сардор Мамадалиев 10 октября встретил свое 41-летие. Различные видеоролики с дня рождения артиста распространились в социальных сетях и привлекли внимание поклонников.

В видео запечатлено, как певец отпраздновал свой день рождения в кругу близких друзей и коллег. Одним из самых трогательных моментов праздника стали кадры, где сын Сардора Мамадалиева поздравил отца с днем рождения и высказал ему наилучшие пожелания.

Кроме того, певец в кругу гостей исполнял песни в живую, даря всем приподнятое настроение. Под видеороликами с праздника поклонники и подписчики также поздравили артиста с днем рождения, пожелав ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и творческих успехов.

Кадры с празднования дня рождения Сардора Мамадалиева оставили теплое впечатление у его поклонников.

Для информации: Сардор Мамадалиев родился 10 октября 1985 года. Певец хорошо знаком поклонникам по таким песням, как «Дада», «Кўнглимда бир ёр», «Карвон», «Бир кеча» и «Тўйлар муборак».

Сардор МамадалиевПевецДень рожденияДень рождения Сардора Мамадалиева
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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