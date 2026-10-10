Спустя 15 лет Хюррем и Сулейман снова в одном фильме! Известна дата премьеры

·34·Культура
Спустя 15 лет Хюррем и Сулейман снова в одном фильме! Известна дата премьеры

Мерьем Узерли и Халит Эргенч, завоевавшие любовь зрителей образами Хюррем и Сулеймана в сериале «Великолепный век», спустя 15 лет снова воссоединились в новом фильме.

Актеры исполнили главные роли в романтическом фильме под названием «Весна на Имрозе» («İmroz'da Bahar»). События фильма разворачиваются на острове Гёкчеада, также известном как Имроз. В нем рассказывается о столкновении с прошлым двух людей, чьи пути пересеклись на острове, о любви и возможности открыть новую страницу в жизни. Режиссер и сценарист фильма — Озджан Алпер.

Мировая премьера фильма «Весна на Имроз» состоится 20 октября на международном кинофестивале в Эль-Гуне в Египте. Ожидается, что Мерьем Узерли и Халит Эргенч также примут участие в премьере.

После фестивального показа планируется представить фильм зрителям в 50 странах, включая такие регионы, как Азербайджан и европейские страны.

Встреча актеров, воплотивших образы османского султана Сулеймана и Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», в новом проекте вызывает большой интерес у поклонников сериала.

Мерьем УзерлиХалит ЭргенчВесна на Имроземеждународный кинофестиваль в Эль-Гуне
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мерем Узерли преподнесла сюрприз соседу, который смотрел «Великолепный век» (видео)Мерем Узерли преподнесла сюрприз соседу, который смотрел «Великолепный век» (видео)27 сентября 17:47Успех вне съемочной площадки: турецкие звезды, открывшие собственный бизнес (фото)Успех вне съемочной площадки: турецкие звезды, открывшие собственный бизнес (фото)19 июля 20:42Сенсация в узбекском кино: когда фильм Алишера Узакова «Чемпион» выйдет на экраны?Сенсация в узбекском кино: когда фильм Алишера Узакова «Чемпион» выйдет на экраны?11 сентября 08:47Вышел новый трейлер сериала «Гарри Поттер» (видео)Вышел новый трейлер сериала «Гарри Поттер» (видео)3 сентября 07:43Премьера года на Netflix: документальный фильм «Жозе Моуринью. Особенный»Премьера года на Netflix: документальный фильм «Жозе Моуринью. Особенный»28 июля 19:27Имрон подогрел интерес поклонников новой песней (видео)Имрон подогрел интерес поклонников новой песней (видео)3 июля 12:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы