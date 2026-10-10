Спустя 15 лет Хюррем и Сулейман снова в одном фильме! Известна дата премьеры

Мерьем Узерли и Халит Эргенч, завоевавшие любовь зрителей образами Хюррем и Сулеймана в сериале «Великолепный век», спустя 15 лет снова воссоединились в новом фильме.

Актеры исполнили главные роли в романтическом фильме под названием «Весна на Имрозе» («İmroz'da Bahar»). События фильма разворачиваются на острове Гёкчеада, также известном как Имроз. В нем рассказывается о столкновении с прошлым двух людей, чьи пути пересеклись на острове, о любви и возможности открыть новую страницу в жизни. Режиссер и сценарист фильма — Озджан Алпер.

Мировая премьера фильма «Весна на Имроз» состоится 20 октября на международном кинофестивале в Эль-Гуне в Египте. Ожидается, что Мерьем Узерли и Халит Эргенч также примут участие в премьере.

После фестивального показа планируется представить фильм зрителям в 50 странах, включая такие регионы, как Азербайджан и европейские страны.

Встреча актеров, воплотивших образы османского султана Сулеймана и Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», в новом проекте вызывает большой интерес у поклонников сериала.