«Манчестер Сити», уступивший на выезде «Ноттингем Форест» со счетом 1:3 в рамках Английской Премьер-лиги, подвергается жесткой критике со стороны болельщиков и экспертов.

Из-за грубых ошибок в обороне в первом тайме Энцо Мареска был вынужден пойти на радикальные перестановки в составе уже в перерыве. В результате наш соотечественник Абдукодир Хусанов, начавший игру на позиции правого защитника, провел второй тайм на привычной для себя позиции центрального защитника.

Авторитетное издание китйкстра.ко.ук, пристально освещающее деятельность «Манчестер Сити», проанализировало действия участников встречи и опубликовало итоговые оценки.

Действия Хусанова и проблемы в обороне: 5,5 баллов

Эксперты не оставили без внимания тот факт, что молодой узбекский защитник провел два разных тайма:

Трудности на фланге (1-й тайм): Хусанову было непросто адаптироваться к высокой скорости соперников, особенно к физическому давлению Моргана Гиббс-Уайта, действовавшего на фланге. Это привело к созданию нескольких опасных моментов у ворот гостей;

Надежность в центре (2-й тайм): После того как в перерыве тренер заменил Гехи и Гвардиола, Хусанов переместился в центр обороны и во втором тайме показал гораздо более стабильную, уверенную и хладнокровную игру. Эксперты оценили его действия в 5,5 баллов.

Кризис линии обороны: кто какую оценку получил?

Йошко Гвардиол — 4,5/10 (самая низкая оценка): Грубая ошибка в центре поля привела к голу хозяев. Из-за неудачного решения покинул поле в перерыве;

Джанлуиджи Доннарумма — 5/10: Хотя его нельзя напрямую винить в пропущенных мячах, он неуверенно действовал при угловом, что усилило напряжение;

Рубен Диаш — 5,5/10: Несмотря на то, что он выглядел немного надежнее своих партнеров, он не смог показать свой привычный высокий уровень, в действиях чувствовалась небрежность;

Марк Гехи — 6/10: Не справился с физическим давлением Делапа и из-за череды ошибок был заменен уже в перерыве.

Атака и полузащитники: луч света от Шерки, неудачный день Холанда

Раян Шерки — 7/10: Хотя в первом тайме он был практически незаметен, во втором тайме забил супергол, застав соперника врасплох, и получил одну из самых высоких оценок в команде;

Эллиот Андерсон — 7/10: Несмотря на ошибку, приведшую к пропущенному голу в матче против своей бывшей команды, он был самым активным и полезным игроком в полузащите;

Эрлинг Холанд — 6,5/10: Норвежский бомбардир, который не смог забить даже обыграв вратаря, на этот раз упустил несколько выгодных моментов и провел неудачный день;

Жереми Доку и Илиман Ндиайе — 6,5/10: Плотная оборона «Фореста» не дала фланговым нападающим необходимых свободных зон;

Энцо Фернандес — 6/10: Активно раздавал передачи в центре поля, но не смог создать решающего перелома.

Вышедшие на замену: