В США один человек выиграл 847 млн долларов в Повербалл

·53·Мир
В США один человек выиграл 847 млн долларов в Повербалл

Обладатель билета, проданного в американском штате Нью-Джерси, сорвал джекпот лотереи Повербалл в размере 847 миллионов долларов. Это стало девятым по величине выигрышем в истории лотереи. Об этом официально сообщила лотерея Нью-Джерси.

В тираже, состоявшемся 4 ноября 2026 года, обладатель счастливого билета угадал все шесть чисел. Выигрышный билет был продан в супермаркете Вегманс в городе Монтвейл, округ Берген, штат Нью-Джерси.

У победителя есть два варианта получения денег. Он может получить 847 миллионов долларов в виде 30 ежегодных выплат в течение 29 лет или забрать единовременную сумму в размере 363,1 миллиона долларов до вычета налогов.

Однако часть выигрыша уйдет на налоги. Согласно правилам лотереи Нью-Джерси, с выигрышей свыше 5 тысяч долларов удерживается 24% в качестве федерального налога, а с выигрышей свыше 500 тысяч долларов — 8% в качестве налога штата. Это предварительные ставки удержания, а окончательные налоговые обязательства победителя будут определены на основании налоговой декларации.

Личность победителя пока не разглашается. Согласно законодательству Нью-Джерси, обладатели лотерейных выигрышей имеют право не раскрывать свои имена общественности.

До этого джекпота никто не мог выиграть главный приз на протяжении 35 тиражей Повербалл. Предыдущий крупный выигрыш был зафиксирован 12 августа 2026 года в штате Иллинойс. Тогда один человек выиграл джекпот в 1,04 миллиарда долларов, решив вместо выплат частями забрать единовременную сумму в 450,5 миллиона долларов и сохранить анонимность.

PowerballНью-ДжерсиWegmansЛотерея
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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