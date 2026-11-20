Неслихан Атагюль, полюбившаяся миллионам зрителей по роли «Нихан», и Кадир Догулу живут вместе уже почти 10 лет. Ранее слухи о разрыве их отношений уже неоднократно появлялись в прессе.

В социальных сетях распространяются слухи о разводе известной турецкой актрисы Неслихан Атагюль и ее супруга, актера Кадира Догулу. Однако звездная пара пока официально не подтвердила эту информацию.

Поводом для нынешних разговоров стала презентация книги, прошедшая 6 ноября в Стамбуле. Во время мероприятия журналисты задавали актрисе различные вопросы. На один из них Неслихан Атагюль ответила: «У меня есть я и мой сын».

Именно эта фраза была истолкована некоторыми журналистами как намек на разлад в отношениях супругов, что и послужило причиной появления сообщений об их разводе.

Известно, что в 2025 году у пары родился сын. Именно поэтому ответ актрисы вызвал бурные обсуждения в социальных сетях.

Тем не менее, ни Неслихан Атагюль, ни Кадир Догулу не делали официальных заявлений о разводе. На данный момент эти сообщения остаются неподтвержденными слухами.