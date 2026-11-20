В одном из домов города Карши Кашкадарьинской области было обнаружено 425 килограммов мясной продукции неизвестного происхождения. Первичная лабораторная экспертиза показала, что продукт непригоден для употребления в пищу. Об этом сообщил Комитет по безопасности пищевых продуктов.

Отмечается, что мясная продукция была выявлена в одном из домов махалли «Бустон». Она была задокументирована в установленном порядке и передана в лабораторию Управления по безопасности пищевых продуктов Кашкадарьинской области для определения пригодности к употреблению.

Согласно результатам предварительной проверки, найденное мясо признано непригодным для употребления. В настоящее время планируется проведение дополнительной лабораторной экспертизы продукции.

Согласно действующему порядку, убой животных на мясо должен осуществляться на специализированных или мини-бойнях с соблюдением ветеринарно-санитарных требований.

Мясо забитого животного должно быть проверено ветеринарными специалистами, которые обязаны выдать соответствующее заключение о его пригодности к употреблению. Также информация о продукте должна быть внесена в электронную информационную систему, а на куски мяса должны быть наклеены этикетки с QR-кодом.

При реализации мясной продукции также необходимо наличие соответствующих ветеринарных документов и заключения ветеринарно-санитарной экспертизы; мясо должно храниться на специальных холодильных прилавках и транспортироваться в соответствии с установленными требованиями.

Реализация мясной продукции, происхождение которой не подтверждено и которая не отвечает ветеринарно-санитарным требованиям, не допускается.