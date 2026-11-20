Эльдор Шомуродов стал отцом в третий раз
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В семье нападающего турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и капитана национальной сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова произошло радостное событие. Футболист стал отцом в третий раз. У него родилась дочь.
Шомуродов поделился этой радостной новостью со своими подписчиками в социальных сетях. Новорожденную назвали Ифора.
Для справки, у Эльдора Шомуродова уже есть двое детей: сын Мустафа и дочь Мубина.
В комментариях в социальных сетях многие пользователи поздравляют футболиста и направляют свои добрые пожелания новорожденной.
Мы желаем радости и счастья семье футболиста в связи с рождением нового члена семьи.
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