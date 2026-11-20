В центральном матче 28-го тура Суперлиги Узбекистана — ташкентском дерби — «Локомотив» на своем поле принял «Пахтакор» и одержал волевую победу со счетом 2:1. Встреча проходила в напряженной борьбе до самых последних секунд.

Матч начался с быстрого гола гостей: уже на 4-й минуте Фламарион открыл счет и вывел «львов» вперед. Однако ближе к концу игры «железнодорожники» сумели кардинально изменить ситуацию. На 81-й минуте Жасурбек Яхшибоев восстановил равновесие, а на 90+2-й минуте, добавленной арбитром, опытный нападающий Темурхужа Абдухоликов стал автором победного гола для хозяев.

Ситуация в турнирной таблице и последствия

Это поражение дорого обошлось «Пахтакору» под руководством Камолиддина Таджиева. «Львы» остались на 2-м месте с 59 очками и практически потеряли шансы в чемпионской гонке. «Локомотив», отпраздновавший важную победу, довел количество своих очков до 46 и поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы.

Показатели «Локомотив» «Пахтакор» Итоговый счет 2 1 Авторы голов Жасурбек Яхшибоев (81'), Темурхужа Абдухоликов (90+2') Фламарион (4') Место в таблице 4-е место (46 очков) 2-е место (59 очков)

Протокол матча и составы

Суперлига. 28-й тур«Локомотив» — «Пахтакор» 2:1Голы: Жасурбек Яхшибоев (81), Темурхужа Абдухоликов (90+2) — Фламарион (4).

«Локомотив»: 1. Алексей Козлов, 8. Билол Туплиев (9. Сухроб Нуруллоев, 76), 11. Темурхужа Абдухоликов, 14. Николай Иванов (45. Йован Нишич, 73), 15. Александр Шушняр, 17. Сардор Мирзаев, 18. Александр Кучеренко, 22. Сунатилла Поёнов (28. Шухрат Мухаммадиев, 76), 23. Диёржон Туропов (70. Мухаммедали Реимов, 73), 33. Олег Зотеев, 99. Жасурбек Яхшибоев.

«Пахтакор»: 35. Санжар Кувватов, 4. Заид Тахсин, 8. Дилшод Саитов, 9. Иброхим Ибрагимов, 10. Акмал Мозговой, 21. Башар Ресан (17. Достонбек Хамдамов, 40), 22. Мухаммад-Бобур Каримов, 23. Абдурауф Буриев, 50. Фламарион, 55. Мухаммадрасул Абдумажидов, 90. Стефан Чинеду (77. Ойбек Бозоров, 73).

Как вы считаете, что стало главной причиной этого поражения «Пахтакора» в дерби — невнимательность в последние минуты или сильная воля «Локомотива»? Оставляйте свои мнения в комментариях!