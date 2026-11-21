Будущее 16-летнего Джея-Джея Габриэля, к которому проявляли интерес ряд топ-клубов Европы, находится на пороге решения. Сообщается, что «Реал» ускорил переговоры, чтобы заполучить молодого футболиста, и сделка находится на завершающей стадии.

В борьбе за трансфер Джея-Джея Габриэля, которого считают большой надеждой европейского футбола, «Реал» вырвался вперед. Ранее интерес к 16-летнему игроку проявляли такие гранды, как «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ». Однако, согласно последним данным, вероятность перехода юного таланта в мадридский клуб весьма высока.

Издание Goal со ссылкой на программу Эл Чирингуито сообщает, что агент футболиста Али Барат в данный момент находится на базе «Реала» и работает над завершением трансфера. Источники указывают, что переговоры в последние дни проходили очень активно и стороны вышли на финальный этап соглашения.

Опередил ли «Реал» своих конкурентов?

Список клубов, проявивших интерес к Джею-Джею Габриэлю, дает представление о том, как оценивают его авторитет и потенциал в европейском футболе. Внимание таких команд, как «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ», еще больше усилило конкуренцию вокруг молодого футболиста.

Но в нынешней ситуации «Реал» выглядит клубом с наилучшими шансами. Присутствие Али Барата в Мадриде также свидетельствует о том, что переговоры перешли в серьезную фазу.

Тем не менее, официально трансфер пока не объявлен. Поэтому правильнее будет говорить не о том, что Габриэль уже стал игроком «Реала», а о том, что его присоединение к мадридцам ожидается в ближайшее время.

Джей-Джей Габриэль — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед»

16-летний футболист ранее обучался в академии «Манчестер Юнайтед». Манчестерский клуб пытался сохранить его в своей системе, однако эти попытки не увенчались успехом.

Габриэль также выступал за юношеские сборные Англии различных возрастных категорий. Это показывает, что он находился в поле зрения не только клубов, но и специалистов национальной футбольной системы.

Почему к этому трансферу приковано такое внимание?

В последние годы «Реал» уделяет особое внимание формированию состава будущего за счет привлечения молодых и перспективных футболистов. Переход Габриэля в стан мадридцев может стать одним из важных шагов в рамках этой стратегии клуба.

Однако для дальнейшей карьеры 16-летнего футболиста самым важным вопросом является не только выбор клуба, но и то, в каких условиях он будет развиваться и сможет ли пройти путь до основной команды.

Если сделка состоится, Джей-Джей Габриэль присоединится к системе одного из сильнейших клубов Европы. Теперь все внимание будет приковано к официальному подтверждению трансфера и будущему юного таланта в Мадриде.