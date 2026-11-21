В Словакии внимание общественности привлекла новость о том, что один из охотников добыл огромного дикого зайца, который по размеру почти не уступает человеческому росту. Фотографии с животным необычных размеров вызвали у многих изумление.

Обычно зайцы представляются нам небольшими животными. Однако дикие зайцы, обитающие в Европе, значительно отличаются от обычных кроликов своим внешним видом и телосложением. У них длинные ноги, большие уши и относительно вытянутое туловище.

Согласно данным, длина тела европейского зайца обычно составляет около 55–75 сантиметров, а вес — 3–5 килограммов. Некоторые крупные особи могут быть еще больше. Они в основном обитают на открытых полях, лугах и опушках лесов.

Одной из самых примечательных особенностей этих животных является скорость бега. В случае опасности зайцы могут развивать скорость до 70 километров в час. Длинные и сильные задние лапы позволяют им быстро бегать и совершать прыжки на большие расстояния.

На данный момент нет подробной информации о точном весе и длине тела добытого в Словакии животного, личности охотника и месте, где произошло это событие. По этой причине трудно подтвердить, является ли он действительно рекордным по размеру. Тем не менее, фотография охотника с гигантским животным привлекла внимание как необычное происшествие.