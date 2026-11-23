56-летний глава шведского муниципалитета Ларс Эрикссон лишился своей должности после того, как стало известно о его тайном участии в фильмах для взрослых. Самое интересное, что в кино он снимался не под своим именем, а под псевдонимом «Ханс». Уволенному чиновнику выплатят компенсацию в размере около 58 тысяч долларов.

В Швеции тайная деятельность государственного служащего вызвала большой резонанс. Журналисты выяснили, что Ларс Эрикссон, работавший главой администрации муниципалитета Йоккмокк, снимался в фильмах для взрослых.

Как выяснилось, 56-летний чиновник использовал на экране псевдоним «Ханс» и представлялся «Викингом». После того как эта деятельность была раскрыта, трудовые отношения с администрацией муниципалитета были прекращены.

Как была раскрыта тайная деятельность чиновника?

Двойная жизнь Эрикссона была разоблачена после того, как журналисты изучили фотографии, сделанные на церемонии вручения наград в индустрии фильмов для взрослых.

Журналисты заметили знакомое лицо на снимках и продолжили расследование. В результате было установлено, что глава администрации муниципалитета участвовал в фильмах для взрослых под другим именем.

Согласно имеющимся данным, в период с 2018 по 2026 год было выпущено в общей сложности восемь фильмов с участием Эрикссона.

Сам чиновник утверждает, что перестал сниматься в таких фильмах в 2022 году. Однако информация о его прошлой деятельности дошла до общественности, что и стало причиной его ухода с должности.

Сколько выплатят уволенному чиновнику?

Еще один примечательный аспект истории заключается в том, что, несмотря на увольнение, Эрикссон получит крупную компенсацию.

В соответствии с условиями расторжения трудового договора, ему будет выплачено пособие в размере семимесячной заработной платы — 594 тысячи шведских крон. Это составляет примерно 58 тысяч долларов США.

Таким образом, разоблачение тайной деятельности чиновника привело к его уходу с поста главы муниципалитета. Однако условия трудового договора позволили ему получить финансовую выплату в размере семи окладов.

Этот инцидент также поднял в Швеции вопрос об общественном отношении к личной жизни государственных служащих и их профессиональной деятельности.