«Интер» сыграл вничью 4:4 с «Аталантой» в 12-м туре чемпионата Италии. Несмотря на то, что миланцы вели с разницей в два мяча, удержать победу им не удалось. Главный тренер Кристиан Киву подверг резкой критике оборонительные ошибки своей команды.

Матч между «Интером» и «Аталантой» в 12-м туре чемпионата Италии подарил зрителям настоящий праздник голов. В поединке, где было забито восемь мячей и зафиксирована ничья 4:4, миланцы были близки к победе, но в итоге потеряли два очка.

После матча главный тренер «Интера» Кристиан Киву не скрывал своего недовольства игрой команды. Он особенно раскритиковал беспечность в обороне и предоставление сопернику слишком большого свободного пространства.

Киву: «Из-за собственной беспечности мы не прошли проверку»

По мнению румынского специалиста, «Интер» должен был приложить больше усилий для контроля ситуации по ходу встречи. Несмотря на то, что команда вела с разницей в два мяча, удержать преимущество не удалось.