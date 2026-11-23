«Интер» сыграл вничью 4:4: какие ошибки своих игроков раскритиковал Киву?
«Интер» сыграл вничью 4:4 с «Аталантой» в 12-м туре чемпионата Италии. Несмотря на то, что миланцы вели с разницей в два мяча, удержать победу им не удалось. Главный тренер Кристиан Киву подверг резкой критике оборонительные ошибки своей команды.
Матч между «Интером» и «Аталантой» в 12-м туре чемпионата Италии подарил зрителям настоящий праздник голов. В поединке, где было забито восемь мячей и зафиксирована ничья 4:4, миланцы были близки к победе, но в итоге потеряли два очка.
После матча главный тренер «Интера» Кристиан Киву не скрывал своего недовольства игрой команды. Он особенно раскритиковал беспечность в обороне и предоставление сопернику слишком большого свободного пространства.
Киву: «Из-за собственной беспечности мы не прошли проверку»
По мнению румынского специалиста, «Интер» должен был приложить больше усилий для контроля ситуации по ходу встречи. Несмотря на то, что команда вела с разницей в два мяча, удержать преимущество не удалось.
«Мы могли сделать больше для контроля игры. Нам удалось выйти вперед с разницей в два мяча, но из-за собственной беспечности мы не прошли проверку.
Поздравляем «Аталанту». Они создали нам проблемы, действуя в нашей штрафной площади большими силами. Мы потеряли два очка и должны сделать из этого правильные выводы», — сказал Киву в интервью изданию ДАЗН.
«Мы не должны допускать таких ошибок в обороне»
Киву отдельно остановился на действиях своей команды в защите. Он подчеркнул, что каждый эпизод требует отдельного анализа, а игроки должны подходить к моментам с большей решительностью.
Тренер также не стал скрывать проблемы на флангах. По его мнению, «Интер» оставил сопернику слишком много свободного пространства, и команда пыталась исправить это по ходу матча.
«Необходимо понимать специфику каждого эпизода в обороне. В таких ситуациях важны отношение и решительность.
Мы чувствовали, что сталкиваемся с трудностями на флангах. Мы оставили сопернику слишком много свободного пространства и пытались это исправить. Для команды с такими высокими целями пропускать так много голов — это очень плохо», — сказал тренер.
«Мы должны выкладываться до последней минуты»
Киву подчеркнул необходимость сделать правильные выводы из потерянных очков. Он отметил, что вместо того, чтобы оглядываться назад и сожалеть о случившемся, он выступает за усиление командной ответственности и дисциплины в следующих матчах.
«Я не хочу оглядываться назад, но все мы должны осознать, что в каждом матче мы должны выкладываться до последней минуты», — заключил наставник «Интера».
Таким образом, ничья 4:4 стала для «Интера» не только потерей двух очков, но и серьезным предупреждением, которое в очередной раз обнажило проблемы в обороне. Киву же открыто заявил, что команда, претендующая на чемпионство, не должна повторять подобные ошибки.
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