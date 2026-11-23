В преддверии начала борьбы за самый престижный титул в мировых шахматах Жавохир Синдаров и действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу ответили на вопросы журналистов. Узбекский гроссмейстер оценил свои шансы на победу как 50 на 50, а его соперник подчеркнул, что приехал в Женеву не для того, чтобы защищать чемпионский титул, а чтобы завоевать его вновь.

Во Дворце Наций ООН в Женеве (Швейцария) состоялась официальная пресс-конференция перед матчем за звание чемпиона мира. В ней приняли участие действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу и победитель Турнира претендентов Жавохир Синдаров, которые рассказали о предстоящем противостоянии, процессе подготовки, мнении о сопернике и важных этапах своей шахматной карьеры.

В ходе конференции особое внимание привлекла мысль Синдарова: он прекрасно осознает, что получил шанс, о котором многие шахматисты мечтают всю жизнь, но так и не достигают его. Поэтому он хочет насладиться этой исторической возможностью.

Синдаров: «Многие шахматисты не получают такого шанса за всю свою жизнь»

Говоря о шести месяцах, прошедших после победы в Турнире претендентов, Жавохир Синдаров отметил, что время пролетело гораздо быстрее, чем он ожидал.

Узбекский гроссмейстер заявил, что сама возможность бороться за шахматную корону — это огромное счастье. По его мнению, многие шахматисты могут не достичь такого уровня за всю свою карьеру.

«Я очень рад бороться за шахматную корону. Многие шахматисты не получают такого шанса, даже играя в шахматы всю жизнь. А у меня эта возможность есть. Я постараюсь получить от этого максимум удовольствия», — сказал Синдаров.

Эти слова также отражают отношение Жавохира к предстоящему матчу: он думает не только о результате, но и о том, чтобы достойно реализовать одну из важнейших возможностей в своей карьере.

Решительный ответ Гукеша: «Я приехал, чтобы завоевать титул снова»

На пресс-конференции Гукешу задали вопрос, сложнее ли защищать титул чемпиона мира, чем завоевывать его впервые.

Индийский шахматист дал короткий, но уверенный ответ.

«Я приехал сюда не для того, чтобы что-то защищать. Я здесь, чтобы завоевать титул снова».

Таким образом, действующий чемпион видит себя не как обладателя титула, а как претендента, который должен еще раз доказать, что он сильнейший.