Что раскрыли Синдаров и Гукеш в Женеве? Самые важные заявления
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- На пресс-конференции в Женеве Жавохир Синдаров и Гукеш Доммараджу поделились своими мыслями перед предстоящим поединком за титул чемпиона мира.
- Узбекский гроссмейстер оценил свои шансы на победу как 50 на 50, в то время как действующий чемпион Гукеш подчеркнул, что приехал, чтобы снова завоевать титул.
- Синдаров сообщил, что в процессе подготовки он работает с Романом Видняком, Мухиддином Мадаминовым и Никитой Витюговым.
В преддверии начала борьбы за самый престижный титул в мировых шахматах Жавохир Синдаров и действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу ответили на вопросы журналистов. Узбекский гроссмейстер оценил свои шансы на победу как 50 на 50, а его соперник подчеркнул, что приехал в Женеву не для того, чтобы защищать чемпионский титул, а чтобы завоевать его вновь.
Во Дворце Наций ООН в Женеве (Швейцария) состоялась официальная пресс-конференция перед матчем за звание чемпиона мира. В ней приняли участие действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу и победитель Турнира претендентов Жавохир Синдаров, которые рассказали о предстоящем противостоянии, процессе подготовки, мнении о сопернике и важных этапах своей шахматной карьеры.
В ходе конференции особое внимание привлекла мысль Синдарова: он прекрасно осознает, что получил шанс, о котором многие шахматисты мечтают всю жизнь, но так и не достигают его. Поэтому он хочет насладиться этой исторической возможностью.
Синдаров: «Многие шахматисты не получают такого шанса за всю свою жизнь»
Говоря о шести месяцах, прошедших после победы в Турнире претендентов, Жавохир Синдаров отметил, что время пролетело гораздо быстрее, чем он ожидал.
Узбекский гроссмейстер заявил, что сама возможность бороться за шахматную корону — это огромное счастье. По его мнению, многие шахматисты могут не достичь такого уровня за всю свою карьеру.
«Я очень рад бороться за шахматную корону. Многие шахматисты не получают такого шанса, даже играя в шахматы всю жизнь. А у меня эта возможность есть. Я постараюсь получить от этого максимум удовольствия», — сказал Синдаров.
Эти слова также отражают отношение Жавохира к предстоящему матчу: он думает не только о результате, но и о том, чтобы достойно реализовать одну из важнейших возможностей в своей карьере.
Решительный ответ Гукеша: «Я приехал, чтобы завоевать титул снова»
На пресс-конференции Гукешу задали вопрос, сложнее ли защищать титул чемпиона мира, чем завоевывать его впервые.
Индийский шахматист дал короткий, но уверенный ответ.
«Я приехал сюда не для того, чтобы что-то защищать. Я здесь, чтобы завоевать титул снова».
Таким образом, действующий чемпион видит себя не как обладателя титула, а как претендента, который должен еще раз доказать, что он сильнейший.
Синдаров оценил шансы на победу как 50 на 50
Журналисты напомнили Жавохиру, что перед началом Турнира претендентов он оценивал свои шансы примерно в 15 процентов, и спросили, каково соотношение сил сейчас, в борьбе за звание чемпиона мира.
На этот раз Синдаров назвал гораздо более высокую цифру.
«Думаю, будет правильно сказать 50 на 50. Это очень сложный матч, и в 14 партиях может произойти все что угодно».
Этот ответ показывает, что он серьезно оценивает как своего соперника, так и свои возможности. В матче из 14 партий цена каждой ошибки может быть очень высока. Именно поэтому Синдаров подчеркнул, что заранее определить победителя невозможно.
Соперники признали сильные стороны друг друга
На пресс-конференции оба гроссмейстера не скрывали своего мнения друг о друге.
Гукеш высоко оценил стабильную игру и текущую спортивную форму Синдарова. По его мнению, Жавохир сейчас находится в своей лучшей форме, и борьба с ним будет непростой.
Синдаров же назвал результаты Гукеша в 2024 году «фантастическими». Узбекский шахматист сказал, что, играя против индийского соперника на турнире Tata Стил в этом году, он еще раз почувствовал, насколько тот силен.
Жавохир особо отметил способность Гукеша бороться до конца партии. Это означает, что в предстоящем матче соперники хорошо знают не только слабые, но и сильные стороны друг друга.
Два разных подхода к подготовке
После победы в Турнире претендентов Синдаров принял участие в ряде соревнований. Он объяснил это решение желанием набраться опыта.
По словам Жавохира, за свою карьеру он еще не так часто участвовал в турнирах такого высокого уровня. Поэтому он предпочел больше играть и проверять свои силы. Он также выразил удовлетворение выбранным путем.
Гукеш же вместе со своей командой решил сократить количество соревнований в этом году. Он сказал, что его не удивило то, что Синдаров участвовал в большем количестве турниров.
Таким образом, два соперника подошли к Женеве с разными путями подготовки: один выбрал накопление опыта через соревнования, а другой — сокращение выступлений, чтобы сосредоточиться на главной цели.
Кто входит в штаб подготовки Синдарова?
Журналисты спросили Жавохира, кто помогает ему в процессе подготовки к матчу за звание чемпиона мира.
Узбекский гроссмейстер сообщил, что работает с Романом Видоняком, Мухиддином Мадаминовым и Никитой Витюговым. Однако он отметил, что пока не будет раскрывать имена остальных членов своей команды, а расскажет об этом после матча.
Гукеш также частично предоставил информацию о своем штабе подготовки. Он подтвердил, что работает с Гжегожем Гаевским, но сказал, что имена других помощников назовет позже.
«До 2025 года я серьезно не работал над шахматами»
Одной из самых примечательных частей пресс-конференции стали ответы Синдарова о детстве и шахматном пути.
Он сказал, что с детства верил в свой талант, но до 2025 года серьезно над шахматами не работал. Жавохир подчеркнул, что именно после начала серьезной работы в его игре наблюдался значительный рост.
«В любой игре я всегда стремлюсь к победе. Я стал сильнее после того, как начал серьезно работать над шахматами».
Синдаров добавил, что за последние два года проделал очень большую работу. Он посоветовал молодежи заниматься любимым делом и неустанно трудиться на этом пути.
Гукеш, говоря о детстве, отметил, что почти не ходил в школу, но благодарен за свою жизнь.
«Не забывай, кто ты»: самый важный совет, данный Гукешу
В ходе конференции шахматистов спросили о самом важном совете, который они получили за последние месяцы и который запомнили.
По словам Гукеша, на него произвела особое впечатление фраза «Не забывай, кто ты». Он отметил, что будет помнить эти слова и во время борьбы за звание чемпиона мира.
Синдаров же подчеркнул, что в трудных ситуациях на помощь в первую очередь приходят семья и друзья. По его мнению, без поддержки близких очень сложно достичь высоких результатов.
Что сделает Синдаров, если станет чемпионом?
Журналисты спросили Жавохира, что он будет делать или как будет праздновать в случае, если станет чемпионом мира.
Однако узбекский шахматист заявил, что пока не думает о таких планах. Все его внимание сосредоточено на предстоящих 20 днях.
«Сейчас я хочу сосредоточиться только на следующих 20 днях и показать свои лучшие шахматы. А что будет потом — увидим».
Этот ответ точно выражает текущую цель Синдарова: он думает не о возможных будущих праздниках или наградах, а о том, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру в каждой партии.
В матче из 14 партий за звание чемпиона мира именно такой подход может иметь решающее значение. Для Жавохира Синдарова это не только важнейшее испытание в личной карьере, но и возможность открыть новую страницу в истории узбекских шахмат.
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