«Манчестер Юнайтед» вновь проявляет серьезный интерес к звезде «Ньюкасла» Льюису Холлу для усиления левого фланга обороны. Манкунианцы могут попытаться завершить трансфер, который не состоялся летом, в зимнее окно. Однако долгосрочный контракт игрока может усложнить переговоры.

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» не отказался от плана по приобретению защитника «Ньюкасла» Льюиса Холла. Согласно информации журналиста Экрема Конура, «красные дьяволы» планируют сделать еще одно официальное предложение по 22-летнему футболисту в зимнее трансферное окно.

Этот трансфер может стать для манкунианцев возможностью решить одну из важных проблем в линии обороны. Сообщается, что поиск левого защитника стал одной из приоритетных задач клуба, особенно после того, как Маурисио Почеттино приступил к исполнению обязанностей главного тренера.

Летняя попытка завершилась неудачей

«Манчестер Юнайтед» начал проявлять интерес к Льюису Холлу еще в летнее трансферное окно. Однако «Ньюкасл» не захотел отпускать своего игрока и отклонил попытку манкунианцев.

После этого в сентябре Холл продлил контракт с клубом до 2031 года. Это свидетельствует о серьезности намерений «Ньюкасла» удержать футболиста на долгий срок.

Тем не менее руководство «Манчестер Юнайтед» не теряет надежды заполучить английского защитника. По данным Экрема Конура, клуб намерен сделать еще одно официальное предложение зимой.

Цена Льюиса Холла составляет 55 миллионов евро

Эксперты портала Трансфермаркт оценивают рыночную стоимость Льюиса Холла примерно в 55 миллионов евро.

Контракт игрока, действующий до 2031 года, также может укрепить позицию «Ньюкасла» в переговорах. По этой причине «Манчестер Юнайтед», вероятно, придется подготовить весьма серьезное предложение, чтобы заполучить его в свои ряды.

Левый фланг обороны стал приоритетной задачей для Почеттино

После того как Маурисио Почеттино начал работу в качестве главного тренера, вопрос о левом защитнике занимает особое место в планах по усилению состава «Манчестер Юнайтед».

Молодость Льюиса Холла, опыт игры в сборной Англии и выступления за «Ньюкасл» делают его интересным кандидатом для манкунианцев.

Пока неизвестно, каким будет зимнее предложение «Манчестер Юнайтед» и как на него отреагирует «Ньюкасл». Но одно можно сказать наверняка: трансфер, который не состоялся летом, может снова вернуться в повестку дня зимой.