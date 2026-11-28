Народный артист Узбекистана, известный оперный певец Женисбек Пиязов назначен художественным руководителем Национального симфонического оркестра Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Государственной филармонии Узбекистана.

Отмечается, что назначение было произведено в соответствии с соответствующим приказом генерального директора Государственной филармонии Узбекистана.

Женисбек Пиязов является одним из деятелей искусства, занимающих свое достойное место в музыкальной культуре нашей страны. Его творческая деятельность в жанрах оперы и классической музыки хорошо знакома ценителям искусства.

На новой должности он будет руководить художественной деятельностью Национального симфонического оркестра Узбекистана. В связи с данным назначением коллектив Государственной филармонии Узбекистана пожелал певцу успехов в его дальнейшей деятельности.

Для справки: Женисбек Пиязов родился 9 мая 1988 года в Нукусе. В 2007 году окончил Нукусский колледж культуры и искусства. В том же году Женисбек Пиязов был награжден дипломом первой степени на республиканском конкурсе «Юная опера» и поступил в Государственную консерваторию Узбекистана по специальности «Академическое пение».