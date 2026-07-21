Карл ИИИ назначил Энди Бернема премьер-министром Великобритании

В Великобритании сменился глава правительства. Король Карл ИИИ назначил нового лидера Лейбористской партии Энди Бернема премьер-министром страны. Он сменил на этом посту ушедшего в отставку Кира Стармера.

В первые же часы после вступления в должность Бернем заявил, что политика помощи Украине останется неизменной. Также он провел один из своих первых международных телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Завершился двухлетний период Стармера

Кир Стармер 22 июня объявил о своем намерении покинуть посты лидера Лейбористской партии и премьер-министра. Он продолжал исполнять свои обязанности до избрания нового руководителя и 20 июля официально подал прошение об отставке королю.

После этого Карл ИИИ принял Энди Бернема в Букингемском дворце и предложил ему сформировать новое правительство. Таким образом, бывший мэр Большого Манчестера стал седьмым премьер-министром Великобритании за последнее десятилетие.

Помощь Украине будет продолжена

Новый премьер-министр озвучил один из своих первых внешнеполитических приоритетов. Бернем сообщил, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заверить его в неизменности курса Лондона в отношении Киева.

«Сегодня я четко скажу президенту Зеленскому, что никаких изменений не произошло. Я поддерживаю его на сто процентов, так же как и Кир Стармер», — заявил Бернем.

Ранее эксперт уже отмечал, что Британия продолжит оказывать Украине военную и политическую поддержку, а также останется приверженной обязательствам в рамках НАТО и стратегическим отношениям с США.

Первый диалог состоялся с Трампом

Согласно сообщениям, свой первый международный телефонный разговор в качестве премьер-министра Бернем провел с президентом США Дональдом Трампом. Сообщается, что в ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества, безопасности и энергетики между двумя странами.

Новый премьер-министр пригласил Трампа на саммит Г20, который планируется провести в Манчестере в 2027 году. Это демонстрирует намерение Бернема поддерживать тесный диалог с Вашингтоном во внешней политике.

Каковы первые задачи Бернема?

В своей первой речи на Даунинг-стрит Энди Бернем назвал основными целями смягчение проблем, связанных со стоимостью жизни населения, расширение полномочий регионов и реформирование государственных услуг.

Он также начал формирование состава нового правительства. Джон Хили был назначен министром финансов, Эд Милибэнд — министром иностранных дел, а Шабана Махмуд осталась на посту министра внутренних дел.

Первые решения правительства Бернема направлены на снижение экономического давления в стране и переопределение политического курса Лейбористской партии после эпохи Стармера. Самый важный внешнеполитический сигнал уже подан: помощь Британии Украине будет продолжена и при новом премьер-министре.