Под границей США и Мексики обнаружено более тонны наркотиков
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Под границей США и Мексики обнаружен туннель, предназначенный для контрабанды наркотиков. По данным Министерства юстиции США, он соединял мексиканский город Тихуана и магазин Буй 4 Лесс в Сан-Диего.
Общая протяженность туннеля составила около 600 метров. Сообщается, что он был оборудован гидравлическим лифтом, системами электроснабжения и вентиляции.
В ходе операции было изъято 1029 килограммов кокаина, боеприпасы и документы, стоимость которых оценивается в 45 миллионов долларов.
По данному делу арестованы 4 человека. По данным властей, этот маршрут использовался для незаконного ввоза наркотиков в США.
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