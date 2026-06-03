Под границей США и Мексики обнаружено более тонны наркотиков

·59·Мир
Под границей США и Мексики обнаружено более тонны наркотиков

Под границей США и Мексики обнаружен туннель, предназначенный для контрабанды наркотиков. По данным Министерства юстиции США, он соединял мексиканский город Тихуана и магазин Буй 4 Лесс в Сан-Диего.

Общая протяженность туннеля составила около 600 метров. Сообщается, что он был оборудован гидравлическим лифтом, системами электроснабжения и вентиляции.

В ходе операции было изъято 1029 килограммов кокаина, боеприпасы и документы, стоимость которых оценивается в 45 миллионов долларов.

По данному делу арестованы 4 человека. По данным властей, этот маршрут использовался для незаконного ввоза наркотиков в США.

СШАМексикаТихуанаСан-ДиегоМинистерство юстиции СШАBuy 4 Less
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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