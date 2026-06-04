32-летний турок стал миллиардером за одну ночь

Ахмад Джахангард Такало, 32-летний житель Турции, оказался в ситуации, которая могла бы внезапно сделать его одним из самых богатых людей мира. На его банковский счет без каких-либо пояснений поступило почти 1 триллион турецких лир.

В результате общая сумма на счете достигла примерно 21,8 миллиарда долларов. Это могло бы в кратчайшие сроки вывести его в ряды миллиардеров. Однако это необычное происшествие вызвало серьезные подозрения в банковской системе.

После инцидента банк немедленно заморозил все счета Такало и начал расследование для выяснения источника перевода. Эксперты не исключают, что такая крупная сумма могла быть переведена случайно или из-за технической ошибки.

На данный момент эта сумма не предоставлена в распоряжение Такало, а все операции ограничены до завершения расследования. Этот случай вызвал широкие обсуждения в социальных сетях и удивил многих.