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Внимание мирового сообщества и международных СМИ вновь приковано к трагическим событиям в зонах боевых действий. Появились сообщения о смертельном ударе беспилотника по пассажирскому автобусу с мирными жителями на оккупированной территории Донецкой области. В результате этого ужасного инцидента несколько человек погибли.

Детали удара и число жертв

Согласно предварительным данным, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил утром в среду, что целью стал транспорт, следовавший по маршруту «Москва – Симферополь». В результате погибли 7 человек, еще 11 получили тяжелые ранения.

Однако позже ситуация прояснилась, и число погибших возросло до 8 человек . Также стало известно, что автобус выехал не из столицы России, а из подмосковного Подольска. По факту происшествия в Енакиево, расположенном примерно в 40 км от линии фронта, уточнены следующие детали:

Состояние пассажиров: Местное министерство здравоохранения подтвердило, что все пострадавшие — гражданские лица, среди них нет военных. Раненые были срочно доставлены в больницу Горловки.

Проблема со списками: На рейс было зарегистрировано 53 человека, сколько из них находилось в салоне во время взрыва, пока неизвестно. Ответственные лица проводят проверку графика движения пассажиров.

Заявление транспортной компании: Власти аннексированного Крыма сообщили, что автобус принадлежит местному перевозчику. По словам руководителя компании «Большой мир» Эльмаза Аблякимова, транспорт из центра России на полуостров использует трассу «Новороссия», проходящую через северную часть Донецка или Мариуполь.

Официальная позиция сторон

По поводу этого кровавого инцидента обе стороны выдвигают противоречивые официальные заявления:

Стороны Официальная позиция и высказанные мнения Вооруженные силы Украины Генштаб не подтвердил атаки в районе Енакиево и заявил, что «не будет комментировать заявления государства-агрессора». Представитель СБУ Украины А. Коваленко заявил, что Россия сама использует дроны для ударов по мирному населению и создает параллельную реальность, чтобы замаскировать этот террор. Руководство России Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил событие как «очередное преступление киевского режима». Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте.

Кроме того, недавно президент России Владимир Путин обвинил украинскую сторону в совершении тяжких преступлений против молодежи и несовершеннолетних, приведя в пример атаки в Старобельске и Геническе. Украинская сторона заявила, что удар по Старобельску был направлен только на военные объекты РФ и строго соответствовал нормам международного гуманитарного права.

Москва вновь предупредила о «систематических ударах» по инфраструктуре Украины в ответ на подобные атаки на свою территорию. Хотя российское правительство утверждает, что обстреливает только военные цели, на практике число жертв среди мирного населения растет.

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