Китайский блогер построил баскетбольную площадку для своих кошек

·95·Мир
Китайский блогер построил баскетбольную площадку для своих кошек

Китайский блогер и инженер Син Чжилей построил настоящую баскетбольную площадку для своих кошек.

В рамках проекта он установил трибуны для зрителей, игровое поле с паркетным покрытием, баскетбольные кольца, экраны, а также подготовил мячи уменьшенного размера. По словам блогера, он работал над этим проектом в течение трех месяцев.

Чжилей продемонстрировал готовую арену на своих страницах в социальных сетях. На видео можно увидеть, как он играет в баскетбол со своей кошкой.

Баскетбольная площадка — не единственный проект, созданный блогером для своих кошек. Инженер уже несколько лет работает над полноценным проектом «Город кошек». В этом городе есть миниатюрная система метро, дом с уменьшенной копией самого блогера, банк, кинотеатр, супермаркет, кафе МеовДоналд'с и множество других объектов.

Кроме того, Чжилей активно занимается благотворительностью. Он строит теплые и уютные укрытия для уличных кошек.

Синь ЧилэйКитайМяуДоналдсКошачий Город
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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