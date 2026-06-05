37-летняя женщина год жила в чужой семье, притворяясь девочкой

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37-летняя женщина год жила в чужой семье, притворяясь девочкой

Необычный случай, произошедший в Бразилии, шокировал общественность. Выяснилось, что 37-летняя женщина, выдавая себя за 11-летнюю девочку, прожила в одной семье более года.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в городе Жуинвили. Женщина, представившаяся Габриэлой, обратилась в местную церковь, заявив, что сбежала от жестоких родителей. Один из добрых людей, поверивший ее печальной истории, приютил ее в своем доме и начал заботиться о ней как о родном ребенке.

Женщина объясняла несоответствие своей внешности возрасту различными заболеваниями. Она утверждала, что страдает аутизмом и другими недугами, и даже заявляла, что в детстве была вынуждена принимать гормональные препараты.

Как выяснилось, в течение 14 месяцев она демонстрировала поведение, характерное для детей. Она даже просила перед сном бутылочку и любимое одеяло. В некоторые ночи она пыталась говорить детским голосом и имитировать приступы паники.

Габриэла не ходила в школу. Она убедила семью, что ее отец, который якобы преследует ее, может найти ее через школу. В итоге семья сильно привязалась к ней, даже отметила ее «12-й день рождения» и начала задумываться об официальном усыновлении.

Однако обман раскрылся неожиданно. Один из членов семьи усомнился в поведении женщины и обратился в правоохранительные органы. В ходе проверки выяснилось, что на самом деле она является 37-летней опытной мошенницей.

В ходе расследования было установлено, что эта женщина ранее обманывала несколько семей аналогичным способом. Сообщается, что она сейчас арестована и ожидает судебного решения.

БразилияЖоинвилиГабриэле
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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