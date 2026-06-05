Курильщики на пляжах Антальи заплатят крупный штраф

·73·Мир
Курильщики на пляжах Антальи заплатят крупный штраф

В Анталье, одном из популярных туристических центров Турции, вводятся новые ограничения с целью обеспечения экологической чистоты. Теперь употребление табачных изделий может быть запрещено на ряде популярных пляжей города.

По сообщениям местных изданий, эта инициатива является частью комплексной программы, направленной на защиту побережий от мусора и снижение ущерба окружающей среде. Новые правила сначала начнут действовать на пляжах Лара, Белек, Чамьюва и Бич-парк.

Эксперты подчеркивают, что окурки сохраняются в природе долгие годы и становятся причиной загрязнения морской и речной воды. Поэтому власти решили усилить борьбу с курением на пляжах.

ТурцияАнтальяЛараБелекЧамюва
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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