Си Цзиньпин, как ожидается, совершит государственный визит в Северную Корею после семилетнего перерыва

·67·Мир
Си Цзиньпин, как ожидается, совершит государственный визит в Северную Корею после семилетнего перерыва

Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе совершит государственный визит в Северную Корею. В ходе поездки он встретится с лидером страны Ким Чен Ыном.

Сообщается, что визит запланирован на 8–9 июня. Си Цзиньпин посетит Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына.

Это будет первый визит китайского лидера в Северную Корею с 2019 года. Также отмечается, что эта поездка станет его первым зарубежным визитом в 2026 году.

По данным СМИ, в этом году Си Цзиньпин принял в Пекине 17 мировых лидеров. Сейчас он готовится к поездке в Пхеньян, имеющей важное значение для региональной политики.

Си ЦзиньпинКим Чен ЫнСеверная КореяКитайПхеньян
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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