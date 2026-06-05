Си Цзиньпин, как ожидается, совершит государственный визит в Северную Корею после семилетнего перерыва

Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе совершит государственный визит в Северную Корею. В ходе поездки он встретится с лидером страны Ким Чен Ыном.

Сообщается, что визит запланирован на 8–9 июня. Си Цзиньпин посетит Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына.

Это будет первый визит китайского лидера в Северную Корею с 2019 года. Также отмечается, что эта поездка станет его первым зарубежным визитом в 2026 году.

По данным СМИ, в этом году Си Цзиньпин принял в Пекине 17 мировых лидеров. Сейчас он готовится к поездке в Пхеньян, имеющей важное значение для региональной политики.