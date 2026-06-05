В США прошли испытания первой вакцины, созданной с помощью искусственного интеллекта

·68·Мир
В США прошли испытания первой вакцины, созданной с помощью искусственного интеллекта

В США ученые провели клинические испытания первой в мире вакцины, разработанной с помощью искусственного интеллекта. По данным BBC, специалисты использовали технологии ИИ для создания дизайна вакцины.

Исследователи проанализировали белковые структуры, которые могут быть эффективны против различных вариантов вирусов. На этой основе была разработана модель вакцины, способная обеспечить более широкую защиту в будущем.

По словам авторов проекта, искусственный интеллект может сократить время, необходимое для традиционных исследований, на несколько лет. Это имеет большое значение для борьбы с пандемиями и быстро распространяющимися инфекционными заболеваниями.

В настоящее время вакцина проходит испытания на безопасность и эффективность на людях. Если результаты будут положительными, эта технология может быть использована для создания вакцин нового поколения против гриппа, КОВИД-19 и других заболеваний.

СШАBBCCOVID-19грипп
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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