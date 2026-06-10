Лицензия пилота, летавшего 17 лет, оказалась поддельной

·1·Мир
Лицензия пилота, летавшего 17 лет, оказалась поддельной

В Канаде произошел инцидент, вызвавший широкий резонанс в авиационной сфере. Бывший капитан авиакомпании Air Канада Джеффри Уолл был арестован по подозрению в выполнении сотен рейсов в течение 17 лет без необходимой лицензии пилота. Об этом сообщает Ал Джазира.

По данным полиции региона Пил провинции Онтарио, после четырехмесячного расследования 59-летнему Уоллу были предъявлены обвинения в мошенничестве и ряде других преступлений.

Согласно материалам следствия, в период с 2009 по 2025 год он совершил более 900 внутренних и международных рейсов, используя поддельные документы пилота. Полиция обнаружила доказательства того, что он вводил в заблуждение Air Канада и органы авиационного надзора относительно своей квалификации.

Выяснилось, что Уолл имел лицензию коммерческого пилота, но не получил лицензию высшей категории, необходимую для управления крупными пассажирскими самолетами в качестве капитана.

Бывшему капитану предъявлен ряд обвинений в мошенничестве, использовании поддельных документов и предоставлении ложных сведений.

Глава полиции Пила Нишан Дурайаппа отметил, что данный инцидент вызывает серьезные вопросы относительно авиационной безопасности и доверия общественности.

В то же время в Air Канада заявили, что безопасность пассажиров не пострадала. По словам компании, все пилоты регулярно проходят квалификационные испытания, и Уолл успешно прошел все практические проверки.

Авиакомпания сообщила, что как только стало известно об этом случае, пилот был немедленно отстранен от полетов, а информация была передана в транспортные органы Канады.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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