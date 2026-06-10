Афганистан обвинил Пакистан в нанесении ударов по трем провинциям
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Временное правительство «Талибана» в Афганистане заявило, что пакистанская армия нанесла удары по трем провинциям страны.
Пресс-секретарь Забихулла Муджахид сообщил, что в ночь на 10 июня целями стали жилые дома в провинциях Кунар, Хост и Пактика.
По его словам, в результате атак погибли 13 человек. Утверждается, что среди них 11 детей, одна женщина и один пожилой мужчина.
Также 14 женщин и детей получили различные травмы. «Талибан» оценил это как «преступление против человечности и агрессию» и решительно осудил произошедшее.
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