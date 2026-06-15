В Афганистане введены новые строгие ограничения для женщин

Управление по пропаганде добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Герат объявило о введении новых строгих правил для женщин.

Согласно официальному заявлению, мужчины обязаны следить за тем, чтобы женщины из их семей соблюдали установленные правила при выходе в общественные места. В противном случае ответственность ложится не только на женщину, но и на ее родственников-мужчин.

Согласно новым правилам:

— появление на улице без платка;

— появление с открытым лицом;

— ношение слишком облегающей одежды, подчеркивающей фигуру;

— использование чрезмерного макияжа для привлечения внимания посторонних мужчин;

подобные действия расцениваются как нарушение и могут повлечь за собой наказание.

Сообщается, что дела нарушителей будут рассматриваться в исламских судах. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях и стало предметом широких обсуждений.