В Афганистане введены новые строгие ограничения для женщин
Управление по пропаганде добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Герат объявило о введении новых строгих правил для женщин.
Согласно официальному заявлению, мужчины обязаны следить за тем, чтобы женщины из их семей соблюдали установленные правила при выходе в общественные места. В противном случае ответственность ложится не только на женщину, но и на ее родственников-мужчин.
Согласно новым правилам:
— появление на улице без платка;
— появление с открытым лицом;
— ношение слишком облегающей одежды, подчеркивающей фигуру;
— использование чрезмерного макияжа для привлечения внимания посторонних мужчин;
подобные действия расцениваются как нарушение и могут повлечь за собой наказание.
Сообщается, что дела нарушителей будут рассматриваться в исламских судах. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях и стало предметом широких обсуждений.
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