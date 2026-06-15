Зеленский сделал заявление о роли Украины в европейской безопасности

·35·Мир
Зеленский сделал заявление о роли Украины в европейской безопасности

На арене глобальной политики дискуссии о будущем континента и системе безопасности вновь оказались в центре внимания. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном специальном видеообращении проанализировал оборонный потенциал европейских союзников и остановился на роли официального Киева в этом процессе. Выступив через свой официальный Телеграм-канал, украинский лидер оценил свою страну как важнейший и неотъемлемый компонент, обеспечивающий безопасность и стабильность всего Европейского континента.

«Без опыта Украины Европе будет очень сложно»

Владимир Зеленский в своей речи уделил особое внимание геополитическим целям официальной Москвы, подчеркнув, что Украина выполняет роль серьезного щита в защите континента от различных угроз.

Мнение президента Украины по вопросам безопасности:

«Если принять во внимание долгосрочные цели и намерения России — ведь в настоящее время российские военные базы появляются в районах, близких к границам Европы, даже там, где таких баз не было во времена Советского Союза, — этот фактор ясно показывает, что без военного потенциала и большого боевого опыта Украины европейским странам в будущем будет очень трудно и сложно».

При этом стоит отметить, что официальная Москва регулярно отвергает подобные обвинения. Ранее президент России Владимир Путин твердо заявлял, что у страны нет намерений нападать на европейские государства или угрожать им. Российский лидер назвал подобные утверждения абсолютно беспочвенными и абсурдными, подчеркнув, что такие заявления используются западными странами исключительно для внутренних политических целей и манипулирования общественным мнением.

С помощью следующей таблицы политического анализа вы можете подробно ознакомиться с переговорами по достижению мира на Европейском континенте, встречами в Берлине и Париже, а также позициями сторон:

Основная тема переговоров

Предложение руководства Украины и дата

Главная причина участия европейской стороны

Основные условия, выдвигаемые «европейской тройкой»

Документы, служащие основой для гарантий мира

Официальная реакция российского руководства

Обеспечение мира и безопасности на Европейском континенте

9 июня


Встреча по прекращению огня

Страдания европейских государств от дронов (атак беспилотников)

Согласие Владимира Путина на полное и немедленное прекращение огня

Берлин (соглашения 2025 года)


Париж (договоры 2026 года)

Намерений нападать на Европу нет, утверждения абсурдны

Условия установления мира и гарантии Европы

Владимир Зеленский заявил, что представители европейской стороны обязательно должны принять непосредственное участие в важной встрече, которая, как ожидается, состоится 9 июня и будет посвящена вопросам прекращения огня на территории Украины. В качестве причины он указал на то, что от данного конфликта страдают не только непосредственные участники, но и европейские страны, в частности, несущие серьезный ущерб от беспилотных летательных аппаратов (дронов).

В свою очередь, лидеры ведущих государств, признаваемых на международной арене как «европейская тройка», объявили главные критерии достижения устойчивого мира в Украине. По их мнению, для этого прежде всего необходимо согласие Владимира Путина на полное и немедленное прекращение военных действий и огня. Также должны быть разработаны сильные гарантии безопасности, «юридически обязательные» в рамках международного права. Европейские лидеры особо отметили, что прочным фундаментом для этой системы гарантий должны послужить договоренности высокого уровня, достигнутые между сторонами в рамках встреч в Берлине (2025 г.) и Париже (2026 г.).

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Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияВладимир ПутинTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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