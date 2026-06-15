Мужчина, который не садился 5 лет: необычный обет вызвал удивление

В Индии мужчина по имени Даулат Гири Джи Махарадж привлекает внимание своей необычной духовной практикой. Следуя традиции «кхада тапасья», посвященной богу Шиве, он живет, стоя на ногах, не присаживаясь ни на минуту уже пять лет.

Об этом сообщает Тааза ТВ.

Согласно обету, он должен оставаться в таком положении в общей сложности 12 лет. Сторонники этой религиозной практики считают, что такое терпение ведет человека к духовному очищению.

Сообщается, что Махарадж не только не сидит, но и спит стоя. Для того чтобы не упасть, он использует специальное опорное приспособление.

Однако длительное стояние серьезно сказалось на его здоровье. Отмечено, что ноги мужчины отекли, изменили цвет, а кровообращение ухудшилось. Несмотря на это, он не отказался от своего обета.

В настоящее время его состояние контролируется волонтерами местного храма. Они оказывают ему постоянный уход и помощь. Чтобы завершить эту практику, ему предстоит простоять еще семь лет.