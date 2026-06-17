Президент Мексики раскритиковала ФИФА за резкий рост цен на билеты

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум раскритиковала ФИФА за резкое повышение цен на билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года.

По имеющимся данным, стоимость некоторых билетов в официальной продаже достигла 32 970 долларов, а на рынке перепродаж цены поднялись до 2,3 миллиона долларов.

Шейнбаум отметила, что такие высокие цены могут лишить обычных болельщиков возможности посмотреть чемпионат мира.

«Футбол должен быть другим. Это вопрос, над которым ФИФА должна серьезно задуматься», — заявила президент Мексики.

По ее мнению, футбол должен оставаться массовым видом спорта, объединяющим народы всего мира, а не быть доступным только для богатых.