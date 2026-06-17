Трамп резко осудил удары Израиля по Бейруту

На мировой политической арене наблюдаются неожиданные и крайне серьезные геополитические сдвиги. Президент США Дональд Трамп открыто выразил свое серьезное недовольство кризисной ситуацией на Ближнем Востоке, в частности, массированными авиаударами сил обороны Израиля по столице Ливана, городу Бейрут. По мнению главы Белого дома, официальный Тель-Авив ведет военные действия против движения «Хезболла» «слишком долго», и нельзя безразлично смотреть на гибель мирного населения в этом процессе.

«Не обязательно разрушать целое здание ради одного человека!»

Выступая в рамках престижного международного саммита «Большой семерки» (G7) во Франции, Дональд Трамп открыто подверг критике военную тактику Израиля. «Погибло слишком много ниновных людей. Каждый раз, когда ищут какого-то боевика или лидера, не нужно полностью уничтожать жилые комплексы, где проживают сотни мирных жителей. Ведь не все живущие там являются членами «Хезболлы»!», — подчеркнул лидер США в своем заявлении.

Столь резкое заявление главы Белого дома наглядно продемонстрировало возникновение серьезного охлаждения и напряженности в многолетних прочных политических и стратегических союзнических отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В последнее время разногласия между двумя лидерами усиливаются. Основной причиной этого считается недовольство израильского правительства скрытым мирным соглашением между Вашингтоном и Тегераном.

Более того, в то время как Трамп активно работал над завершением регионального соглашения именно с Ираном, удары Израиля по Бейруту спровоцировали ответные действия Тегерана и поставили под угрозу мирный план. Это вызвало сильный гнев президента США и привело даже к использованию оскорбительных слов в адрес Нетаньяху.

В следующей политико-военной аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с основными деталями жарких споров между Вашингтоном и Тель-Авивом, а также со статистикой войны на Ближнем Востоке:

Позиция США и Трампа Позиция Израиля и Нетаньяху Повестка Ирана и Ливана Итоги двухлетней войны в Газе • «Без нас Израиля бы не существовало»

• План Белого дома по мирному соглашению с Ираном

• Требование прекратить атаки на Бейрут • Не спешит менять тактику

• Скрытое недовольство соглашением США-Иран

• Воздерживается от официальных заявлений • Прекращение войны в Ливане — условие Тегерана

• Преследование «Хезболлы» продолжается

• Высокая военная напряженность в регионе • Общие жертвы: 73 000 человек

• Большинство жертв — мирное население

• Резкая критика международного сообщества

«Без меня Израиля бы не было!» — позиция Белого дома

Призывая Нетаньяху быть более «ответственным» в вопросе Ливана, Дональд Трамп еще раз напомнил о том, каким важным фундаментом являются США для государства Израиль. «Без нас, то есть без Соединенных Штатов Америки, Израиля вообще бы не существовало. Честно говоря, без меня Израиля бы не было! Потому что ни один другой президент США в истории не осмелился сделать для этого государства столько великих дел, сколько сделал я», — подчеркнул Трамп свои исторические заслуги.

После этого сенсационного заявления на официальных страницах президента были опубликованы специальные видеофрагменты данной речи. Администрация Белого дома, попытавшись смягчить ситуацию, заявила, что отношения между Трампом и Нетаньяху остаются прочными, а силы обороны Израиля остаются «замечательным партнером» для США. Представители Белого дома подчеркнули, что в мире нет более верного друга Израиля, чем Трамп, и что благодаря твердой позиции Вашингтона иранский режим был лишен возможности создать ядерное оружие.

Вывод политических обозревателей Zamin: Анализ международного информационного агентства Reuters показывает, что столь резкое заявление Трампа неизбежно превратится в реальные политические ограничения, которые заставят Израиль коренным образом изменить свои военные действия. Однако после гибели почти 73 тысяч человек (в основном женщин и детей) за два года войны в Газе, репутация и доверие к Израилю в мировом сообществе и даже перед руководством США, его главным союзником, значительно подорваны. На данный момент официальные круги Израиля предпочитают хранить молчание в ответ на критику Трампа.

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