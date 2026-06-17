10 крупнейших водоемов мира высыхают на наших глазах

Наша планета сталкивается с одной из серьезных экологических проблем. По данным специалистов, мир ежегодно теряет примерно 324 триллиона литров пресной воды. Это огромный объем, которого хватило бы для удовлетворения годовой потребности 280 миллионов человек.

Согласно отчету Всемирного банка за 2025 год, основными причинами этой ситуации названы усиливающаяся засуха, неэффективное использование водных ресурсов и неправильное освоение земель.

В связи с этим ООН объявила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.

Ал Джазира с помощью спутниковых снимков проанализировала 10 самых быстро высыхающих водоемов в мире.

Один из самых тревожных примеров — Аральское море в Узбекистане. В результате десятилетий отвода речных вод на нужды сельского хозяйства море потеряло более 90% своего объема.

Озеро Урмия в Иране также оказалось в тяжелом состоянии. Водоем, который когда-то считался крупнейшим соленым озером Ближнего Востока, сегодня сохранил менее 10% своего объема.

Озеро Поопо в Боливии почти полностью исчезло. Это негативно сказалось не только на природе, но и на жизни местного населения. Рыболовство прекратилось, и многие семьи лишились источника средств к существованию.

Резкое падение уровня воды в реке Парана в Аргентине влияет и на международную торговлю. Затруднилась транспортировка зерновых культур, а объемы выработки электроэнергии сократились.

Кроме того, под экологической угрозой оказались озеро Мид в США, лагуна Акулео в Чили, озеро Нгами в Ботсване, озеро Фагуибине в Мали, болота Ирака и засушливые районы Мадагаскара.

Специалисты предупреждают, что если водные ресурсы не будут использоваться рационально, в будущем эта проблема может обостриться еще сильнее.

Сегодня высыхание водоемов в мире стало не просто экологической проблемой, а глобальной угрозой, напрямую влияющей на жизни миллионов людей, продовольственную безопасность и экономику.