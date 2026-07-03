Бабушка-блогер, устроившая вечеринку в доме престарелых, стала интернет-героиней

96-летняя блогер Лиллиан Дрозняк стала популярной в интернете благодаря вечеринкам, которые она устраивает в доме престарелых в США. Однако её шумные празднества не пришлись по вкусу руководству учреждения.

Женщина часто собирается с друзьями и проводит время под громкую музыку. Сообщается, что на вечеринках присутствуют и алкогольные напитки. Лиллиан снимает эти процессы на видео и делится ими со своими поклонниками в социальных сетях.

Администрация дома престарелых вынесла ей последнее предупреждение о необходимости соблюдать порядок. Если подобные ситуации повторятся, женщине могут запретить оставаться в учреждении.

Лиллиан же просто разорвала полученное письмо. Она заявила, что, несмотря на возраст, не позволит другим определять свою жизнь и будет жить так, как хочет.

Этот случай вызвал бурные обсуждения среди пользователей сети. Одни поддержали её действия, другие написали, что следует учитывать и общий порядок в доме престарелых.