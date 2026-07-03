Бабушка-блогер, устроившая вечеринку в доме престарелых, стала интернет-героиней

·2·Мир
Бабушка-блогер, устроившая вечеринку в доме престарелых, стала интернет-героиней

96-летняя блогер Лиллиан Дрозняк стала популярной в интернете благодаря вечеринкам, которые она устраивает в доме престарелых в США. Однако её шумные празднества не пришлись по вкусу руководству учреждения.

Женщина часто собирается с друзьями и проводит время под громкую музыку. Сообщается, что на вечеринках присутствуют и алкогольные напитки. Лиллиан снимает эти процессы на видео и делится ими со своими поклонниками в социальных сетях.

Администрация дома престарелых вынесла ей последнее предупреждение о необходимости соблюдать порядок. Если подобные ситуации повторятся, женщине могут запретить оставаться в учреждении.

Лиллиан же просто разорвала полученное письмо. Она заявила, что, несмотря на возраст, не позволит другим определять свою жизнь и будет жить так, как хочет.

Этот случай вызвал бурные обсуждения среди пользователей сети. Одни поддержали её действия, другие написали, что следует учитывать и общий порядок в доме престарелых.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Проверка сборной Аргентины в аэропорту Майами вызвала смех МессиПроверка сборной Аргентины в аэропорту Майами вызвала смех МессиСегодня, 14:19Француженка, находившаяся в плену 12 лет, наконец спасенаФранцуженка, находившаяся в плену 12 лет, наконец спасенаСегодня, 14:18В Индонезии четверо воров были пойманы необычным и комичным способом с помощью соседейВ Индонезии четверо воров были пойманы необычным и комичным способом с помощью соседейСегодня, 14:13В Стамбуле разыскивают женщину, распускающую руки в отношении мужчинВ Стамбуле разыскивают женщину, распускающую руки в отношении мужчинСегодня, 13:44Мужчина задушил жену из-за споров о приданом и ее весеМужчина задушил жену из-за споров о приданом и ее весеСегодня, 13:18Новые удары по территориям Украины: есть жертвыНовые удары по территориям Украины: есть жертвыСегодня, 11:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка