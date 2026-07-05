Почерк главы государства Шавката Мирзиёева привлек внимание всех в соцсетях (видео)

·48·Узбекистан
Почерк главы государства Шавката Мирзиёева привлек внимание всех в соцсетях (видео)

В социальных сетях завирусилось видео с рукописным текстом Шавката Мирзиёева. В нем отражены слова благодарности главы государства президенту Грузии.

Пользователи отмечают, что почерк четкий, красивый и легко читается. Во многих комментариях хвалят почерк Президента.

На распространенных кадрах видно, что буквы написаны одинакового размера и по порядку. Это обстоятельство стало причиной широкого обсуждения видео.

Шавкат МирзиёевГрузия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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