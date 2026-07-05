Почерк главы государства Шавката Мирзиёева привлек внимание всех в соцсетях (видео)
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
В социальных сетях завирусилось видео с рукописным текстом Шавката Мирзиёева. В нем отражены слова благодарности главы государства президенту Грузии.
Пользователи отмечают, что почерк четкий, красивый и легко читается. Во многих комментариях хвалят почерк Президента.
На распространенных кадрах видно, что буквы написаны одинакового размера и по порядку. Это обстоятельство стало причиной широкого обсуждения видео.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…