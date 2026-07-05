После сильного дождя на рынке «Ипподром» людей перевозили через воду на тележках (видео)

·31·Общество
После сильного дождя на рынке «Ипподром» людей перевозили через воду на тележках (видео)

После сильного дождя в Ташкенте подземный переход на территории рынка «Ипподром» полностью оказался под водой. Из-за поднявшегося уровня воды посетители не смогли пройти по переходу как обычно.

Тогда работники рынка, перевозящие товары на тележках, начали помогать людям. Они сажали покупателей вместе с сумками и покупками на тележки и перевозили через затопленный участок.

Видео с этим процессом быстро разошлись в социальных сетях. Многие пользователи отметили, что работники рынка не остались равнодушными, и выразили им благодарность.

Некоторые же написали, что после сильного дождя подземный переход оказался в таком состоянии, что это еще раз указывает на проблемы, связанные с инфраструктурой.

ТашкентИпподром
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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